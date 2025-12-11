За публічного обвинувачення прокурорів Миколаївської обласної прокуратури начальника розвідки 2-го гаубичного самохідно-артилерійського дивізіону 205-ї окремої мотострілецької козачої бригади зс рф визнано винним у жорстокому поводженні з цивільним населенням та інших порушеннях законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Вироком суду йому призначено покарання – 10 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура, передає Інше ТВ.

Слідство довело, що російський військовий під час тимчасової окупації Снігурівської територіальної громади Баштанського району ув’язнив 44-річну місцеву мешканку. З метою примусити її надати інформацію про сина – військовослужбовця ЗСУ, а також про місцезнаходження українських військових, учасників АТО/ООС та територіальної оборони, до неї застосував фізичне і психологічне насильство, принижував її честь і гідність, а також створював неналежні умови утримання.