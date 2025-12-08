Цими вихідними у соціальній мережі Х Ілона Маска відбувалося те, що українці звикли називати одним ємним словом – срач. Але ні, так виглядає тепер міжнародна політика і її методи – образи, звинувачення і маніпуляції. ІншеТВ повідомляло, з чого все почалося – США почали наступ на Брюссель, їх підтримав Орбан, а Маск закликав розпустити ЄС

Тобто почалося з того, що Маск, обурений штрафом від ЄС, закликав розпустити ЄС. А штраф був накладений через те, що після придбання платформи Ілоном Маском у X була запроваджена система покупки «синіх галочок», які нібито підтверджують особу користувача.

Але іноді галочки отримували й фейкові акаунти, що суперечить новому цифровому законодавству ЄС. Тобто Маск їх просто продавав, вводячи в оману користувачі. І от тепер він у всьому звинувачує ЄС, називаючи це цензурою.

Маск зробив репост зображення, на якому показано прапор Європейського союзу, з-під якого видніється свастика.

Фото: скріншот.

“Скільки часу залишилося до зникнення ЄС? Скасувати ЄС“, — написав Маск.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав Маска полетіти на Марс, де “немає цензури на нацистські вітання”.

Фото: скріншот.

Атаку Маска на ЄС миттєво підхопили в РФ. Так,Дмітрієв видав одразу серію постів.

Спершу він прокоментував публікацію Financial Times про можливу конфіскацію заморожених активів рф: «У той час як вони руйнують свої власні країни неконтрольованою міграцією, зростанням злочинності та економічним спадом, еліти ЄС тепер хочуть завершити самогубство європейської цивілізації, знищивши права власності та підірвавши власну валюту».

Потім напряму підтримав Маска, назвавши рішення ЄС фатальним:

«Фатальна помилка ЄС: вибір цензури замість дебатів, ідеології замість реальності, масової міграції замість безпеки, та зеленої догми замість промисловості».

Ну і на завершення кілька разів визнав у Трампі «татуся».

Спочатку Дмітрієв відповів реплікою «Не провокуйте тата!» на коментар політичного оглядача The French Dispatch Жульєна Хоеза: «Я не думаю, що американці до кінця розуміють, наскільки ми, європейці, втомилися від їхньої нісенітниці».

Потім перерепостив листа 2024 року від єврокомісара Тьєррі Бретона до Маска з вимогою дотримуватися законодавства ЄС під час його прямого етеру з Трампом.

Під репостом Дмітрієв залишив допис: «Важливий лист ЄС щодо цензури нижче. ЄС атакує як Ілона Маска, так і Дональда Трампа. Чому ЄС атакує татуся?».

І щоб сумнівів у його «підтримці татуся» не залишилося, підсумував:

«Втручання ЄС у вибори США з боку ненависників Трампа, не обраних народом брюссельських бюрократів тепер стало відкритим. Брюссель давно намагається підірвати позиції президента Трампа і активно саботує його мирні зусилля. Пробудження щодо ролі ЄС уже почалося».

До підтримки Маска згодом приєднався й заступник голови Радбезу рф та колишній президент росії Дмітрій Мєдвєдєв.

Проте цього разу він не був багатослівним і обмежився коротким висновком — «Саме так», — на пропозицію Маска ліквідувати ЄС.