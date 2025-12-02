Український уряд отримає чергову партію військової техніки, обладнання та матеріалів.

Про це повідомляє Офіційний вісник Італії, передає Gazeta.ua.

“Згідно з указом, підписаним Міністром оборони Італії Гвідо Крозетто та узгодженим із керівниками МЗС та Міністерства економіки, техніка та матеріали передаються безоплатно”, – йдеться в повідомленні.

З міркувань безпеки повний перелік майна, складений Генеральним штабом країни, має гриф “секретно”, тож не підлягає публічному розголошенню.

“Техніку спишуть з обліку італійської армії. Опис озброєння робитиметься винятково для цілей обліку. Строки передачі мають бути максимально стислими”, – зазначено в документі.

