Президент США Дональд Трамп прокоментував на прохання журналістів вчорашню зустріч делегацій України та США.
Репортерка запитала його: Ви говорили з Рубіо і Віткоффом після тієї зустрічі?
Трамп: Так, говорив. Я спілкувався з ними — у них усе добре. В України є кілька дрібних, але непростих проблем. У нас теж є складні питання, але, як я думаю, Росія хотіла б, щоб усе це завершилося. І Україна, я знаю, теж хоче, щоб це завершилося.
Репортерка: Ви щойно сказали, що в України є “дрібні проблеми”. Які це проблеми?
Трамп: В Україні склалася ситуація з корупцією — і це не допомагає.
Репортерка: Це не заважає мирним переговорам?
Трамп: Я ж казав, що все це триває вже три роки, так? Хіба я не говорив про ці три роки?
Тож виходить, я сказав про це задовго до того, як це стало очевидним. Але я думаю, що є хороші шанси, що ми зможемо укласти угоду.
Репортерка: Коли саме Стів Віткофф поїде до Москви? І чи хочете ви встановити для путіна якийсь дедлайн…
Трамп: Яка друга частина вашого питання?
Репортерка: Чи хочете ви сказати путіну: “Ось мій дедлайн для тебе, щоб досягти…”
Трамп: У мене немає дедлайну. У мене є дедлайн — коли війна закінчиться. І я сподіваюся, що вона закінчиться. 27 тисяч людей убито за менше ніж…
Репортерка: Пане президенте, ще одне уточнення щодо Віткоффа, тому що ви згадали,
і це вже питали: чи можете ви сказати, в який день Віткофф…
Трамп: Зустріч десь наступного тижня. Добре?
Репортерка: У вас немає точного дня? Це буде на початку тижня чи наприкінці?
Трамп: Десь наступного тижня.