Президент США Дональд Трамп прокоментував на прохання журналістів вчорашню зустріч делегацій України та США.

Репортерка запитала його: Ви говорили з Рубіо і Віткоффом після тієї зустрічі?

Трамп: Так, говорив. Я спілкувався з ними — у них усе добре. В України є кілька дрібних, але непростих проблем. У нас теж є складні питання, але, як я думаю, Росія хотіла б, щоб усе це завершилося. І Україна, я знаю, теж хоче, щоб це завершилося.

Репортерка: Ви щойно сказали, що в України є “дрібні проблеми”. Які це проблеми?

Трамп: В Україні склалася ситуація з корупцією — і це не допомагає.

Репортерка: Це не заважає мирним переговорам?

Трамп: Я ж казав, що все це триває вже три роки, так? Хіба я не говорив про ці три роки?

Тож виходить, я сказав про це задовго до того, як це стало очевидним. Але я думаю, що є хороші шанси, що ми зможемо укласти угоду.

Репортерка: Коли саме Стів Віткофф поїде до Москви? І чи хочете ви встановити для путіна якийсь дедлайн…

Трамп: Яка друга частина вашого питання?

Репортерка: Чи хочете ви сказати путіну: “Ось мій дедлайн для тебе, щоб досягти…”

Трамп: У мене немає дедлайну. У мене є дедлайн — коли війна закінчиться. І я сподіваюся, що вона закінчиться. 27 тисяч людей убито за менше ніж…

Репортерка: Пане президенте, ще одне уточнення щодо Віткоффа, тому що ви згадали,

і це вже питали: чи можете ви сказати, в який день Віткофф…

Трамп: Зустріч десь наступного тижня. Добре?

Репортерка: У вас немає точного дня? Це буде на початку тижня чи наприкінці?

Трамп: Десь наступного тижня.