Президент США Дональд Трамп заявив, що у України є проблеми з корупцією, які “не допомагають” завершити війну. При цьому він заявив, що зараз є “хороший шанс” укласти мирну угоду. Про це Трамп сказав у неділю, 30 листопада, відповідаючи на питання журналістів на борту Air Force One, пише Кореспондент.

“У України є деякі складні проблеми… У них триває корупційна ситуація, яка не є корисною. Але є хороший шанс, що ми зможемо укласти угоду”, – сказав Трамп.

Також він зазначив, що у нього немає дедлайну ні для України, ні для РФ для укладання мирної угоди. Але висловив надію, що війна завершиться швидко.

Також Трамп підтвердив зустріч свого спецпосланця Стіва Віткоффа з Володимиром Путіним цього тижня.