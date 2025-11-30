Україна потребуватиме сильних збройних сил і гарантій безпеки після укладення будь-якої мирної угоди з Росією, і Київ не повинен бути змушений віддавати територію, заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Підкресливши, що на кону стоять інтереси безпеки як Європи, так і України, Мерц зазначив, що гарантії обговорюються з США та Україною, пише Reuters.

«Україна потребує сильних збройних сил, і якщо буде укладено мирну угоду… Україна й надалі потребуватиме сильних збройних сил та надійних гарантій безпеки від своїх партнерів», – заявив Мерц на прес-конференції зі своїм естонським колегою.

Найважливішою гарантією, за його словами, є добре оснащена українська армія.

«Саме тому ми також обговорюємо майбутню чисельність української армії», – сказав Мерц, додавши, що поки що зарано обговорювати будь-яке розгортання міжнародних військ.

Європейські країни наполягають, що верхня межа для України повинна становити 800 000 солдатів, а не 600 000.

Мерц також сказав, що Україну не можна змушувати йти на територіальні поступки і що лінія фронту повинна бути відправною точкою для будь-яких переговорів.

