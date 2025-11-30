На новій порції “плівок Міндіча” можуть бути дані, що колишній секретар РНБО Олексій Данілов “торгував” санкційними списками.

Про це пише директор експертно-аналітичного центру ДІАЛОГ Андрій Міселюк із писаланням на повідомлення ЗМІ та джерела у НАБУ, передають Українські новини.

Як розповіло джерело в НАБУ, детективи розшифрували ще імена низки чиновників, які проходили під різними позивними на плівках Міндіча. Так, зокрема, під прізвиськом Молдован чи Хухря проходить екс-секретар РНБО Олексій Данілов.

“На плівках є подробиці того, як Данілов продавав свої послуги потенційним жертвам списків санкцій і як звітував за виконану роботу, надаючи докладні звіти з покроковим лобізмом. А також інформація про те, як він звітував за голосування на РНБО, особисті зустрічі, замовлені експертизи, надіслані або проігноровані запити до правоохоронних органів, тощо”, – зазначає Міселюк.

Також, зазначається , що звіти від “Хухрі”(Молдован-Данілов), які направлялися різним бізнесменам за внесення та невнесення до списків санкцій, були знайдені в офісі Міндіча-Деркача. Там зазначено, що Молдован (він же Хухря), оперував сумами, які коливаються від 300 до 500 тисяч доларів США.

Нагадаємо, в березні 2024 року Зеленський звільнив Данілова Олексія Мячеславовича з посади Секретаря Ради національної безпеки і оборони України і призначив замість нього главу зовнішньої розвідки Литвиненка Олександра Валерійовича. Зеленський тоді подякував Данілову “за роки потужної, професійної роботи” й зазначив, що він продовжить свою діяльність на дипломатичному напрямі. Була інформація, що Данилова планують призначити послом в Молдову – про це говорив і Зеленський. Але призначення так і не відбулося. Після свого звільнення з РНБО Данілов фактично зник з інформаційного і публічного простору.