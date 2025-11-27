Будь-яка мирна угода повинна надати Україні гарантії безпеки рівня ст. 5 Вашингтонського договору НАТО, забезпечити притягнення до відповідальності винних у злочині агресії та воєнних злочинах, а також зобов’язати Росію компенсувати Україні всі збитки, яких вона завдала.

Про це йдеться у резолюції Європейського парламенту “Про позицію ЄС щодо запропонованого (мирного) плану та участі ЄС у досягненні справедливого та тривалого миру для України”, ухваленій 27 листопада, передає “Європейська правда”.

Резолюція Європарламенту наголошує, що винні у злочині агресії та воєнних злочинах, скоєних РФ та її союзниками, мають бути покарані.

“(Мирна) угода повинна пропонувати надійні гарантії безпеки Україні, які відповідають рівню статті 5 Вашингтонського договору та статті 42 (7) Договору про Європейський Союз, уникаючи повторення Будапештського меморандуму 1994 року, та підтверджувати, що Україна має свободу вибору своїх безпекових і політичних альянсів без будь-якого російського вето”, – йдеться у тексті резолюції, який є в розпорядженні “Європейської правди”.

Також, згідно з текстом, будь-якій угоді про стійкий мир має передувати припинення вогню, а “тимчасово окупована українська територія не буде юридично визнана ЄС та його державами-членами російською територією”.

“Будь-яка мирна угода повинна зобов’язати Росію повністю компенсувати Україні всю матеріальну та нематеріальну шкоду та збитки, яких вона завдала”, – переконані євродепутати.

Європарламент також наголосив, що “миру не можна досягти поступками агресору”.

“Будь-яка така угода має гарантувати повну відповідальність згідно з міжнародним правом за злочин агресії та воєнні злочини, скоєні Росією, її союзниками та її маріонетковими силами проти України та народу України, перед Міжнародним кримінальним судом та Спеціальним трибуналом щодо злочину агресії”, – йдеться в документі.

Європарламент також закликав держави-члени ЄС без подальших зволікань “ухвалити та впровадити юридично та фінансово обґрунтовану “репараційну позику” для України, забезпечену замороженими російськими активами”.

Як повідомляло Інше ТВ, Мирні ініціативи Трампа щодо України розбиваються об Путіна, – Саймон Шустер