Генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог, який нині є спеціальним посланцем президента США Дональда Трампа з питань України, заявив, що російсько-українська війна перебуває на фінальному етапі й може завершитися у відносно короткі строки.

Про це він розповів в інтерв’ю Fox News у програмі «My View with Lara Trump», передає ua.news.

На його думку, саме президент США Трамп заслуговує ключової заслуги за просування до завершення конфлікту, який він, за словами Келлога, «успадкував», а не розпочав.

Військовий наголосив, що нинішня ситуація схожа на завершальну фазу бойової операції, коли головна ціль уже майже досягнута.

В інтерв’ю Келлог використав військову метафору, щоб описати стан війни. Він нагадав, що у військовому середовищі часто говорять про «останні 10 метрів до цілі» як про найскладнішу частину шляху.

За його словами, зараз ситуація дійшла вже до «останніх двох метрів», а отже, кінець протистояння, на його переконання, близький. Таким порівнянням він підкреслив, що головне завдання — політично закріпити досягнутий стан і довести процес до логічного завершення.

Окремо Келлог зупинився на так званому «мирному плані» президента США, який раніше викликав гостру критику серед партнерів України через вигідні для росії умови.

Він охарактеризував документ як «роботу в процесі», наголосивши, що це не остаточний варіант і що текст ще буде суттєво доопрацьований.

За його словами, команда Трампа планує продовжувати роботу над планом упродовж усього тижня Дня подяки, щоб «переконатися, що ми досягнемо кінцевого стану» і зафіксуємо прийнятні умови миру.

