Колишня радниця президента США Дональда Трампа з питань Росії, Фіона Гілл висловила занепокоєння щодо американської стратегії у війні між Росією та Україною, зокрема ставленням США до інтересів Києва.

Про це заявила вона в інтерв’ю Le Monde, пише Еспресо.

Фіона Гілл зазначила, що якби вона була на місці українських політиків, то не довіряла б Сполученим Штатам у питанні захисту національних інтересів України.

“Якби я була у Києві, я б не довіряла Сполученим Штатам піклуватися про мої інтереси. Яка зараз цінність американських гарантій підтримки будь-якого зі своїх союзників”, – наголосила вона.

Окремо жінка зупинилася на формулюванні мирного плану Трампа, де зазначається, що “діалог буде проведено між Росією та НАТО за посередництва Сполучених Штатів”. Гілл підкреслила, що це формулювання виглядає сюрреалістично і наводить на думку, що США більше не вважають себе частиною НАТО.

Колишня радниця також акцентувала, що нинішня адміністрація США виявляє бажання, аби Україна погодилася на мирні умови, не враховуючи всіх чинників, що діють у конфлікті.

“Одним із ключових факторів, що ускладнює ситуацію, є російський диктатор Володимир Путін, який не готовий завершити війну і продовжуватиме тиск на Україну, намагаючись змусити її прийняти нові умови, включаючи відновлення торгівлі з Росією після підписання угоди”, – наголосила жінка.

За її словами, Дональд Трамп, ймовірно, схиляється на бік Росії в цих переговорах, вважаючи її “великою державою”, тоді як Україну, на його думку, трактує як “менш значущу”.

“Все, що Сполучені Штати зробили останнім часом для України – це продали їм зброю. Тож, яке право це дає Дональду Трампу вирішувати долю Європи”, – підкреслила вона.

А от нардеп від ЄвроСолідарності Олексій Гончаренко вважає план хорошим

З моменту опублікування його поста пройшло 12 годин, заяви партії з цього приводу немає, що може свідчити про спільну позицію. Ну, а те, що форма викладення максимально схожа на стилістику Трампа – ознака самостійності, незалежності та неупередженості (іронія) позиції.