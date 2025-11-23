Поліція Кіпру розслідує спробу викрадення колишнього українського чиновника.

Про подію повідомляють газета Cyprus Times та суспільна радіостанція PIK, передає Громадське.

Напад стався увечері 20 листопада в місті Ларнака на сході країни. За даними поліції, троє невідомих напали на 51-річного чоловіка та намагалися силоміць затягнути його у фургон.

За даними Cyprus Times, нападники намагалися викрасти колишнього міністра енергетики України, який обіймав посаду десять років тому. У 2014-2016 роках міністром енергетики та вугільної промисловості України був Володимир Демчишин. «Укрінформ» із посиланням на Державне бюро розслідувань писав , що Демчишин перебуває у міжнародному розшуку. 12 листопада експосадовцю якраз виповнився 51 рік.

Чоловік розповів поліції, що помітив припаркований автомобіль, коли перебував удома разом із 36-річною жінкою та 72-річним чоловіком.

За його словами, транспортний засіб викликав у них підозру, і він разом із 72-річним чоловіком пішов оглянути його. Однак, коли чоловіки наблизилися до транспортного засобу, на них напали троє невідомих, чиї обличчя закривали медичні маски.

Чоловіки відбилися від нападників, але ті втекли, заливши автомобіль. Під час перевірки поліція з’ясували, що номерні знаки належать іншому транспортному засобу, а в салоні знайшли пістолет із порожнім магазином та інші речові докази. Зараз поліціянти розшукують імовірних нападників.

Більше про Демчишина

Володимир Демчишин очолював Міністерство енергетики та вугільної промисловості в другому уряді Арсенія Яценюка. В Україні його підозрюють у закупівлі вугілля на окупованих частинах Донеччини та Луганщини.

За даними слідства, попереднє керівництво держави підібрало на окупованій території дві шахти держпідприємств «Шахта імені К. І. Кісельова» та «Луганськвугілля», що перебували під повним контролем бойовиків, а одне з них взагалі не працювало.

Слідство стверджує: щоб створити видимість законності схеми, тодішній міністр наказав до реєстраційних даних цих підприємств внести зміни про юридичні адреси в Києві, а їхніми керівниками призначили представників «ЛНР» та «ДНР».

Центренерго за вказівкою Демчишина нібито уклало договори на постачання вугілля з контрольованими бойовиками підприємствами. Це стало підставою для перерахування, переведення в готівку й розподілення на користь «ДНР» та «ЛНР» більш як 200 мільйонів гривень.

Демчишину загрожує до 15 років в’язниці. Раніше у межах цієї справи вже повідомили про підозру народному депутату і ще одній людині — їм закидають державну зраду та сприяння діяльності терористичних організацій. Сам Демчишин називає справу сфабрикованою Службою безпеки та Державним бюро розслідувань. А замовником, за його словами, є Офіс президента.