Серед документів зі спадщини покійного засудженого сексуального злочинця Джеффрі Епштейна знайшли десятки згадок про Україну, зокрема й ім’я політика Олександра Вілкула.

Нагадаємо, Комітет Палати представників США з питань нагляду та урядової реформи 12 листопада виклав у вільний доступ 20 тисяч документів, пов’язаних з Епштейном.

В одному зі сканів електронних листів Епштейна від 2016 року невідомий відправник (ім’я закрите у документі) просить допомогти роздобути для Вілкула запрошення на інавгурацію Дональда Трампа, пише Громадське.

«Подруга дитинства моєї мами з України зв’язалася з нею — вона працює на Олександра Вілкула (лідера української опозиції) — і запитала, чи можу я допомогти організувати запрошення на інавгурацію Трампа за високу винагороду. Мені дізнатися деталі чи відмовитися? Чи є у вас взагалі бажання зустрітися з ними. Я особисто не знаю Тамару (подругу моєї мами), і мама не бачила її роками», — пише відправник.

У січні 2017 року Вілкул у соцмережах та по телебаченню розповідав, що таки відвідував заходи у США «за запрошенням партнерів».

За даними проєкту Epsfilesnexus, загалом в оприлюднених документах Україна згадується 72 рази — від згадок в особистих листуваннях до поширення журналістських матеріалів та інших документів.

Також проєкт активістів нарахував 417 згадок про росію в опублікованих листах. Нещодавно російський пропагандист та ідеолог «русского мира» Олександр Дугін заявив, що його ім’я було згадане в листуваннях.