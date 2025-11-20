Віцепрезидент США Джей Ді Венс під час виступу на заході ультраправого Breitbart, розповів про підхід Дональда Трампа до питання завершення війни в Україні.

За його словами, Трамп не розуміє причин насильства і хоче бачити світ, де панує торгівля. Його підхід полягає в наступному:

– Чому б вам не перестати вбивати одне одного і не почати торгувати разом? Чому, замість того, щоб Росія та Україна вбивали одне одного, чому б їм не займатися торгівлею, не подорожувати між країнами, не розвивати культурний обмін?