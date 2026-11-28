

Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 28 листопада, близько 16:50 на 21 км автодороги «Миколаїв – Кам’янка – Очаків». 65-річний водій, керуючи вантажним фургоном Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI, зіткнувся із припаркованою на узбіччі вантажівкою ГАЗ, керманича якої на момент ДТП не було поблизу транспортного засобу.

Як пише відділ комунікації поліції Миколаївської області, внаслідок автопригоди водія та 20-річного пасажира фургона рятувальники деблокували, і каретою швидкої медичної допомоги їх доставили до медзакладу Миколаєва. Наразі потерпілі з тілесними ушкодженнями госпіталізовані і перебувають під наглядом лікарів.

Нині слідчі відділення поліції № 7 Миколаївського райуправління встановлюють усі обставини та механізм дорожньо-транспортної пригоди, яку попередньо кваліфікують за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати на той самий строк.

Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією про обставини події, прохання звернутися за телефонами: (0512) 53-13-47 або до операторів спецлінії 102.