У австрійському Відні були затримані двоє громадян України, яких підозрюють у шпигунстві і звільнили з-під варти два тижні тому. Про це напередодні повідомила телерадіомовна корпорація ORF, пише Кореспондент.

“Прокуратура Відня підтвердила, що обидва обвинувачені – співробітники військової розвідки України – знову перебувають під вартою. Однак, оскільки справа є секретною, офіційно більше інформації отримати не вдалося”, – йдеться у повідомленні.

Високопоставлене джерело інформує, що причиною повторного затримання міг стати аналіз вилучених у підозрюваних носіїв інформації – зокрема, мобільних телефонів та комп’ютерів. Там нібито було виявлено докази того, що ці двоє чоловіків планували здійснити у Великій Британії незаконні розвідувальні операції, а саме викрадення осіб, яких хотіли б бачити на лаві підсудних в Україні.

Перше затримання цих двох українців викликало резонанс також і тому, що також 8 жовтня у Відні були затримані журналіст-розслідувач Михайло Ткач і його оператор Ярослав Бондаренко під час виконання журналістського завдання Української правди. Оператор, який отримав травми під час затримання, досі підозрюється у співпраці зі співробітниками розвідки.

Тоді МЗС України та українське посольство у Відні оперативно залучилися до врегулювання ситуації, вимагаючи від Австрії офіційних роз’яснень щодо інциденту. 9 жовтня Ткача відпустили з-під варти. Згодом після медичної допомоги та слідчих дій було звільнено і його колегу.

Пізніше стало відомо, що ордер на арешт Ткача і Бондаренка було видано в межах розслідування щодо двох інших громадян України, яких затримали за підозрою у шпигунстві.