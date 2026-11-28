У “Чорну п’ятницю” покупці витратили в інтернеті загалом 13,1 мільярда доларів — на 11,1% більше, ніж минулого року. Найактивніше споживачі купували електроніку та іграшки. Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані Adobe Analytics, передає УНН.

Цей показник дещо перевищив початковий прогноз Adobe, згідно з яким витрати в цей ключовий день розпродажів мали скласти близько 12,9 мільярда доларів. Роздрібні торговці пропонували значні знижки на одяг і побутову техніку, намагаючись залучити американців, які відчувають на собі тиск інфляції та високих цін на пальне.

Очікується, що в нинішньому святковому сезоні споживачі намагатимуться максимально ефективно використати свій бюджет: шукатимуть вигідні пропозиції та застосовуватимуть штучний інтелект для ретельного порівняння цін.

Покупці також активно користуються послугою “купуй зараз — плати потім”. За попередніми прогнозами Adobe Analytics, у “Кіберпонеділок” завдяки цьому механізму онлайн-витрати можуть сягнути 1,09 мільярда доларів, що на 5,3% більше порівняно з минулим роком.

Як зазначається у звіті Adobe, у “Чорну п’ятницю” найбільший попит мали ігрові товари та електроніка. Водночас споживачі скористалися знижками, щоб придбати товари першої необхідності: засоби для прибирання, продукцію для догляду за домашніми тваринами та предмети особистої гігієни.