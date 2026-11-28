У суботу, 28 листопада, Миколаївська область разом з усією Україною схилила голови у скорботі, вшановуючи пам’ять мільйонів безневинних жертв комуністичного тоталітарного режиму. Цьогорічні пам’ятні заходи відбулися з урахуванням безпекової ситуації та обмежень воєнного стану, об’єднавши громаду навколо спільної історичної пам’яті та боротьби за майбутнє.

Про це пише Миколаївська обласна державна адміністрація.

Біля пам’ятного знаку жертвам голодоморів в Україні у Миколаєві пройшла меморіальна церемонія. До вшанування долучилися міністр у справах ветеранів України Віталій Кім, заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Юрій Гранатуров, голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик, перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков, керівники структурних підрозділів ОВА, військовослужбовці, рятувальники, правоохоронці та громадськість.

З метою безпеки захід провели без залучення великої кількості учасників. Присутні вшанували загиблих хвилиною мовчання, поклали до меморіалу квіти, символічні колоскові композиції та встановили лампадки. Також у храмах регіону та за участі військових капеланів відбулися спільні молебні за душі українців, заморених голодом у першій половині ХХ століття, і тих, хто загинув від рук російських окупантів під час сучасної війни.

На знак жалоби на будівлях органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій області було приспущено Державний Прапор України. У регіоні також обмежили проведення розважальних заходів і скоригували сітку мовлення місцевих телеканалів та радіостанцій.

За даними Українського інституту національної пам’яті, у ХХ столітті український народ пережив три штучні голоди, організовані радянською владою: у 1921–1923, 1932–1933 та 1946–1947 роках. Наймасштабнішим і найжорстокішим став Голодомор 1932–1933 років – цілеспрямований геноцид українців.

Особливий акцент цьогорічної інформаційно-освітньої кампанії на Миколаївщині зробили на 80-х роковинах від початку масового штучного голоду 1946–1947 років. Цей третій голод, який радянська пропаганда десятиліттями замовчувала, забрав життя від кількох сотень тисяч до понад мільйона людей. Найбільшого удару тоді зазнали саме південні та центральні області України, зокрема й Миколаївщина.

Протягом тижня в закладах культури та освіти області тривали тематичні онлайн- і офлайн-виставки, лекції та медіапроєкти, що висвітлюють історичні паралелі між злочинами сталінського режиму та сучасною агресією рф.

О 16:00 жителі Миколаївщини приєдналися до загальнонаціональної хвилини мовчання та всеукраїнської акції «Запали свічку». Вогники пам’яті замайоріли вдома на підвіконнях – як тихий символ скорботи за закатованими предками та віри в перемогу життя над темрявою.