Головне управління ДПС у Миколаївській області повідомляє, що у січні – жовтні 2026 року до бюджетів усіх рівнів забезпечено 266,9 млн грн акцизного податку.

До державного бюджету надійшло акцизного податку з вироблених в Україні товарів у сумі 105,1 млн грн, що на 36,2 млн грн більше, ніж у аналогічному періоді минулого року.

До місцевих бюджетів сплачено акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів у розмірі 161,8 млн грн, що на 10,5 млн грн більше, ніж за 10 місяців 2025 року. Питома вага цього податку у загальній сумі надходжень до місцевих скарбниць становить 1,4 відсотка.

Нагадуємо, що суб’єкти підприємництва щомісячно сплачують п’ятивідсотковий акцизний податок з реалізації алкогольних напоїв у роздріб, маючи відповідні ліцензії. Платіж повністю зараховується до бюджету тієї територіальної громади, де здійснюється торгівля.

Звертаємо увагу бізнесу на безумовне дотримання вимог законодавства під час реалізації підакцизної продукції.

Наголошуємо споживачам: лише реалізований з дотриманням усіх вимог закону підакцизний товар відповідає стандартам якості та не становить загрози життю і здоров’ю людини.

ДПС Миколаївщини висловлює подяку усім платникам акцизного податку, які працюють легально та забезпечують місцеві бюджети області вагомими надходженнями.