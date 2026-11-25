Молдова хоче і пропонує Румунії відновити судноплавство річкою Прут.

Про це повідомили в Міністерстві інфраструктури та регіонального розвитку Молдови після конференції в румунських Яссах, передає Newsmaker.

Відновити судноплавство Молдова прагне в рамках стратегічного проєкту «Гідротехнічне облаштування та розвиток судноплавства на річці Прут». Він спрямований на розвиток річкового транспорту, управління водними ресурсами, розширення систем зрошення та зміцнення транспортних зв’язків між Молдовою, Румунією та Україною.

«Молдова підтримує ідею відновлення судноплавства по Пруту і з упевненістю дивиться на все, що це може принести нашому регіону: тісніші зв’язки між громадами на обох берегах, нові можливості для фермерів та бізнесу і дедалі природніше зближення з європейським простором», — заявив держсекретар Міністерства регіонального розвитку Молдови Мірча Пескелуце.

Відновлення судноплавства Прутом передбачене Стратегією мобільності Молдови до 2030 року та двосторонніми домовленостями з Бухарестом. На першому етапі Молдова пропонує провести Румунії спільні гідрографічні дослідження, проаналізувати економічний потенціал вантажоперевезень та оцінити вплив на довкілля.

Після цього країни можуть облаштувати пілотну ділянку в нижній течії Прута з виходом до портів Джурджулешти та Галац, щоб відпрацювати механізм спільного фінансування та утримання фарватеру перед розширенням інфраструктури вгору за течією.

У перспективі проєкт, представлений у Яссах, передбачає облаштування близько 500 кілометрів судноплавного шляху, який має інтегруватися в майбутній річковий коридор, що з’єднає Балтійське та Чорне море.