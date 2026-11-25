Вартість російських активів, заморожених Швейцарією, зросла до 8,5 млрд швейцарських франків (10,2 млрд доларів США), оскільки країна продовжує запроваджувати санкції Європейського Союзу проти політиків, бізнес-магнатів і компаній, наближених до Кремля.

Про це у вівторок на юридичній конференції в Женеві повідомив Даніель Ебі, керівник відділу санкцій у Державному секретаріаті Швейцарії з економічних питань (SECO), передає Bloomberg.

За його словами, ця сума на 15% перевищує показник квітня 2025 року, коли вона становила 7,4 млрд франків; зростання відбулося завдяки виявленню нових активів, а також збільшенню вартості тих активів, що зберігаються в золоті.

Водночас загальний обсяг активів Центрального банку Росії, за словами Ебі, скоротився на 9% — до 6,8 млрд франків (порівняно з показником 18-місячної давнини). Це сталося не через розблокування коштів, а через те, що ці активи були номіновані в кошику валют, які втратили в ціні.

Минуло майже п’ять років від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну — події, яка спонукала Швейцарію відійти від своєї історичної нейтральності, оскільки країна вирішила повністю приєднатися до санкцій ЄС. Це мало особливе значення для швейцарських банків, у яких, за даними Швейцарської банківської асоціації (оприлюдненими невдовзі після початку вторгнення у 2022 році), зберігалося російських активів на суму щонайменше 150 млрд франків.

Це рішення також викликало загальнонаціональну дискусію: ліберали стверджували, що обов’язок Швейцарії — стати на бік ЄС, тоді як консерватори заявляли, що такі кроки шкодять конкурентоспроможності країни та її здатності залучати іноземний капітал. «Швейцарська народна партія» виступила з ініціативою закріпити нейтралітет у конституції країни, проте на національному референдумі у вересні 70% швейцарців відхилили цю пропозицію.

У серпні Швейцарія приєдналася до 20-го пакету санкцій ЄС, внаслідок чого під дію заходів із заморожування активів у країні потрапили близько 2790 фізичних та юридичних осіб.

У вівторок Ебі також повідомив, що до SECO надійшло понад 870 повідомлень про ймовірні випадки обходу санкцій — для порівняння, півтора року тому таких випадків було 600.