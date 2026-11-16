Сьогодні в одній з громад Баштанського району на Миколаївщині двоє осіб 1998 та 2008 рр.н. отруїлися продуктами горіння у власній оселі. Попередньо через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.
Постраждалі перебували у задовільному стані, від госпіталізації відмовилися.
Підрозділи ДСНС до місця не залучались, повідомили в ГУ ДСНС в Миколаївської області.
Щоб уберегти себе та близьких:
• перед початком опалювального сезону перевірте справність печі, димоходу та вентиляції;
• регулярно очищуйте димоходи від сажі;
• не використовуйте печі з тріщинами та пошкодженнями;
• не залишайте піч без нагляду та не доручайте її розпалювання дітям;
• не використовуйте легкозаймисті рідини для розпалювання;
• не перекривайте заслінку димоходу під час експлуатації печі;
• за можливості встановіть датчик чадного газу.
Якщо відчули головний біль, запаморочення, нудоту, слабкість або сонливість — негайно вийдіть на свіже повітря, допоможіть залишити приміщення іншим людям та телефонуйте 101 або 103.