Сьогодні в одній з громад Баштанського району на Миколаївщині двоє осіб 1998 та 2008 рр.н. отруїлися продуктами горіння у власній оселі. Попередньо через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.

Постраждалі перебували у задовільному стані, від госпіталізації відмовилися.

Підрозділи ДСНС до місця не залучались, повідомили в ГУ ДСНС в Миколаївської області.

Щоб уберегти себе та близьких:

• перед початком опалювального сезону перевірте справність печі, димоходу та вентиляції;

• регулярно очищуйте димоходи від сажі;

• не використовуйте печі з тріщинами та пошкодженнями;

• не залишайте піч без нагляду та не доручайте її розпалювання дітям;

• не використовуйте легкозаймисті рідини для розпалювання;

• не перекривайте заслінку димоходу під час експлуатації печі;

• за можливості встановіть датчик чадного газу.

Якщо відчули головний біль, запаморочення, нудоту, слабкість або сонливість — негайно вийдіть на свіже повітря, допоможіть залишити приміщення іншим людям та телефонуйте 101 або 103.