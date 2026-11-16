Євросоюз ввів санкції проти фізичних та юридичних осіб РФ.

В опублікованих санкційних списках – засновниця Wildberries Тетяна Кім, блогер Юрій Подоляка, ведучий програми «Час» Віталій Єлісеєв, підприємець Сергій Матвієнко, син спікера Валентини Матвієнко, і Руслан Байсаров, а також ірландський журналіст RT Чей Боуз. Усього обмеження торкнулися 145 фізичних та юридичних осіб.

Серед організацій та компаній під санкції потрапили понад 40 російських банків, платіжна платформа «ЮMoney», Петербурзький нафтовий термінал, ННК-Ойл, «ТАІФ-НК» «Русгазвидобування», «Газпром нафтохім Салават» та «Орскнафтооргсинтез». До списку також включили Московський, Киришський, Хабаровський, Саратовський, Ільський, Новошахтинський та Омський нафтопереробні заводи (НПЗ). Під обмеження потрапили Агентство соціального проектування та група хакерів NoName057.

У Брюсселі заявили, що Подоляка, Боуз та Єлісєєв брали участь у поширенні пропаганди та дезінформації, а хакерська група організовувала DDoS-атаки на європейські ресурси.

Санкції передбачають заморожування активів та заборону на в’їзд до ЄС для фізичних осіб. Європейським громадянам та компаніям також заборонено надавати фігурантам списків кошти чи економічні ресурси.