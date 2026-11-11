Сьогодні, 11 листопада, в Центральній міській бібліотеці імені М. Кропивницького відбулося відкриття персональної виставки «Тотем» художниці Культурно-мистецької асоціації «Арт-спокуса» Світлани Бойкової-Калюжної.

Про це повідомила керівниця КМА «Арт-спокуса» Валентина Кривцова, передає Інше ТВ.

Виставка є авторською реконструкцію сучасного бачення українських прадавніх тотемів, які визначають тварину-покровителя людини за роком народження.

Для створення нової творчої серії робіт «Тотем» художниця взяла за основу легенди й перекази українського фольклору, в яких яскраво відображено шанобливе ставлення наших предків до сакральних птахів і тварин.

До експозиції увійшло16 робіт, виконаних у техніці декоративного живопису з поєднанням елементів кольорової графіки. Кожна окрема картина присвячена тотемній тварині, яка символізує певний рік та наділяє народжених у цей рік певними рисами характеру.

Художниця провела цікаву екскурсію, розповіла про кожний тотем цікаву історію, а глядачі занурилися у світ легенд та переказів. Кожен присутній міг дізнатися особисто про характер свого тотему і відкрити багато прихованих таємниць характеру.

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