Учора та сьогодні під ранок війська рф тероризували Миколаївщину ударними безпілотними літальними апаратами. Внаслідок атак у громадах Миколаївського району виникали пожежі, вони ліквідовані вогнеборцями. Постраждалих немає.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Щодо інших пожеж, не пов’язаних з військовими діями. Так, у Миколаєві горів легковий автомобіль, у Південноукраїнській ТГ — сміття на відкритій території.

Причини встановлюються.

Від ДСНС залучались понад 40 вогнеборців, 10 одиниць спецтехніки, працювали відділення місцевої пожежної охорони, додатково залучалась допоміжна техніка від комунального підприємства у м. Південноукраїнську.

Як повідомляло Інше ТВ, Внаслідок ворожих атак на Миколаївщину є поранені, пошкоджені будинки та енергооб’єкти