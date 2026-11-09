Сьогодні, 9 листопада, приблизно о 13:20 на перехресті пр. Богоявленського та вул. Авангардної сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля Mazda 626, за кермом якого перебував 49-річний водій, та електроскутера Honda Benly під керуванням 42-річної жінки.



Внаслідок зіткнення транспортних засобів водійку електротранспорту з тілесними ушкодженнями доставили до медичного закладу, повідомили в поліції Миколаївської області.

Слідчі кваліфікували подію, попередньо, за ч. 1 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати на той самий строк.

Поліцейські з’ясовують усі обставини автопригоди.

Правоохоронці звертаються до громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, звернутися за телефонами: 063-785-04-20 або 102.

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