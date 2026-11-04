Зірка серіалу «Гра престолів» та Посол доброї волі Програми розвитку ООН (ПРООН), данський актор Ніколай Костер-Вальдау провів тиждень в Україні, щоб на власні очі побачити, як українці продовжують жити, працювати та відбудовувати свої громади в умовах російської агресивної війни.

Про це повідомляють в Посольстві Королівства Данія в Україні, передає Інше ТВ.

Під час поїздки Ніколай побував у Києві, Київській області та на Чорнобильській атомній електростанції. Він також відвідав Миколаїв — місто, з яким Данію пов’язує особливе партнерство у відбудові та відновленні.

У Києві актор провів ніч на станції метро, яка слугує укриттям під час російських повітряних атак, особисто відчувши те, що стало повсякденною реальністю для мільйонів українців.

Напередодні ще однієї зими в умовах війни Ніколай Костер-Вальдау закликав міжнародну спільноту посилити підтримку української енергетики та допомогти громадам забезпечити тепло, електроенергію та інші життєво необхідні послуги.

Його головний меседж простий: стійкість українців не можна сприймати як належне, а світ має й надалі підтримувати Україну.

Дякуємо, Ніколаю, за солідарність, відданість Україні та готовність розповідати її історії світові!

Фото: Олексій Ушаков, Віктор Солодуха / ПРООН в Україні

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