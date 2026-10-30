Окружною прокуратурою міста Миколаєва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом можливої розтрати та привласнення в умовах воєнного стану бюджетних коштів службовими особами одного з медичних закладів обласного центру (ч.4 ст.191 ККУ).

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі, передає Інше ТВ.

Сьогодні, 30 жовтня, у рамках розслідування цього провадження проведено обшук на території одного із комунальних закладів охорони здоров’я, у ході якого задокументовано факти розміщення та захоронення медичних відходів, утворених внаслідок діяльності медзакладу. Зокрема, використані шприци, системи та трубки для переливання крові, інші використані медичні вироби та матеріали, забруднені кров’ю, та інші відходи, пов’язані з діяльністю закладу.

Встановлюються розмір завданої шкоди довкіллю, коло посадових осіб комунального закладу причетних до протиправної діяльності та інші обставини.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ ВП № 1 МРУП ГУНП в Миколаївській області за оперативного супроводження УСР в Миколаївській області.

Як повідомляло Інше ТВ минулого року, На Миколаївщині підприємець привласнив понад 4,9 млн.грн. під час ремонту медзакладу – прокуратура показала «якість» робіт (ФОТО)