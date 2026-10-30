Починаючи із вересня, уражено понад 800 одиниць енергетичного обладнання внаслідок 350 російських ударів. Про це сказав перший віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль на годині запитань до уряду у Верховній Раді в п’ятницю, 30 жовтня, пише Кореспондент.

“З вересня і в жовтні ворогом нанесено більше 350 ударів. Відповідно, уражено більше 800 одиниць різного обладнання на підстанціях, на генеруючих потужностях. Майже половина – більше 350 – втрачено, уражено, відповідно”, – заявив він.

Міністр повідомив, що наразі другий рівень захисту збудований для 235 трансформаторів. І за останні пів року зафіксовано лише одне ураження цього захищеного устаткування балістичною ракетою.

“За фактично півроку найближчих, при всій кількості балістичних атак, атак реактивних дронів – є єдиний факт ураження балістичною ракетою обʼєкта в захисті. Інших фактів, при всій кількості балістичних атак – немає”, – запевнив Шмигаль.

Міністр поінформував, що особливо добре працює захист із “жорстким передонаційним екраном”, який він назвав “останнім технологічним підходом до захисту енергетичних об’єктів”.

“І при тій інтенсивності, яку ворог сьогодні підняв, на який рівень, абсолютно повірте, що відновлення займало б місяці, якщо б не було захисту”, – резюмував Шмигаль.