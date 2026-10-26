24 жовтня відбулася регата серед крейсерсько-перегонових яхт «Закриття вітрильного сезону 2026 року», організована Миколаївською обласною федерацією вітрильного спорту.
Про її результати повідомляє ОСДЮСШОР з вітрильного спорту «Обласний Яхт-клуб», передає Інше ТВ.
Призові місця розподілилися наступним чином:
1 група
І – Serenity, капітан Рустам Сафін
ІІ – Грін, капітан Артем Ляховчин
ІІІ – Оріон, капітан Віталій Калінчук
2 група
І – Дракон, капітан Світлана Гарнага
ІІ – Спрей, капітан Михайло Назаров
ІІІ – Арго, капітан Микола Бойко
3 група
І – Тайфун, капітан Юрій Журавльов
ІІ – Синоп, капітан Віталій Поставчук
ІІІ – Спарта, капітан Даніїл Сліж
3 група RT
І – Кінбурн, капітан Юрій Удотов
ІІ – Очаків, капітан Павло Бондар
ІІІ – Торнадо, капітан Костянтин Гарнага
4 група
І – Лекса, капітан Олег Тіганов
ІІ – Катерина, капітан Олександр Скляр
ІІІ – Фієста, капітан Сергій Бондаренко
Яхтсмени наголошують: кожна регата цього сезону мала й благодійну мету — підтримку Збройних Сил України. Учасники перегонів об’єднувалися, збирали кошти та передавали їх на потреби захисників, зокрема підрозділів, у яких служать яхтсмени.
Як повідомляло Інше ТВ, 8 медалей, з них 5 золотих, завоювали юні миколаївські яхтсмени на Всеукраїнських змаганнях (ФОТО)