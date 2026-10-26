24 жовтня відбулася регата серед крейсерсько-перегонових яхт «Закриття вітрильного сезону 2026 року», організована Миколаївською обласною федерацією вітрильного спорту.

Про її результати повідомляє ОСДЮСШОР з вітрильного спорту «Обласний Яхт-клуб», передає Інше ТВ.

Призові місця розподілилися наступним чином:

1 група

І – Serenity, капітан Рустам Сафін

ІІ – Грін, капітан Артем Ляховчин

ІІІ – Оріон, капітан Віталій Калінчук

2 група

І – Дракон, капітан Світлана Гарнага

ІІ – Спрей, капітан Михайло Назаров

ІІІ – Арго, капітан Микола Бойко

3 група

І – Тайфун, капітан Юрій Журавльов

ІІ – Синоп, капітан Віталій Поставчук

ІІІ – Спарта, капітан Даніїл Сліж

3 група RT

І – Кінбурн, капітан Юрій Удотов

ІІ – Очаків, капітан Павло Бондар

ІІІ – Торнадо, капітан Костянтин Гарнага

4 група

І – Лекса, капітан Олег Тіганов

ІІ – Катерина, капітан Олександр Скляр

ІІІ – Фієста, капітан Сергій Бондаренко

Яхтсмени наголошують: кожна регата цього сезону мала й благодійну мету — підтримку Збройних Сил України. Учасники перегонів об’єднувалися, збирали кошти та передавали їх на потреби захисників, зокрема підрозділів, у яких служать яхтсмени.

Як повідомляло Інше ТВ, 8 медалей, з них 5 золотих, завоювали юні миколаївські яхтсмени на Всеукраїнських змаганнях (ФОТО)