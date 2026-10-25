Поліцейські встановили особу зловмисника та розшукали його у лісосмузі, де він переховувався від правоохоронців. Нині слідчі повідомили йому про підозру у скоєнні грабежу в умовах воєнного стану. За скоєний злочин фігуранту загрожує до десяти років ув’язнення.

Повідомлення про злочин, скоєний на вулиці Братській у Миколаєві, надійшло до поліції ввечері 23 жовтня від 46-річного миколаївця. Зі слів заявника, невідомий чоловік повалив його на землю та відібрав наплічник з особистими речами, та втік у невідомому напрямку.

На місце події прибули слідчо-оперативна група та оперативники відділення поліції № 3 Миколаївського районного управління поліції.

У ході першочергових слідчих та розшукових заходів поліцейські виявили відібрані речі заявника неподалік місця скоєння злочину.

Правоохоронці за участі фахівців управління кримінального аналізу обласного главку поліції оперативно встановили особу зловмисника. Ним виявився 26-річний місцевий житель, який раніше відбував покарання за вчинення майнових злочинів.

Упродовж доби оперативники розшукали причетного до злочину чоловіка в лісосмузі у саморобному приміщенні, де він переховувася від правоохоронців.

Поліцейські затримали його у процесуальному порядку.

Нині слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України «Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану». Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід.

Досудове розслідування триває.