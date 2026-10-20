Сьогодні, 20 жовтня, приблизно о 19:50 на 121 км автодороги Н-24 «Благовіщенське – Миколаїв» неподалік м. Південноукраїнськ Вознесенського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки MAN TGX зі спеціалізованим напівпричепом, за кермом якої перебував 47-річний водій, та ВАЗ 217030 під керуванням 63-річного чоловіка.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, внаслідок зіткнення транспортних засобів водія легковика та його 41-річного пасажира з тілесними ушкодженнями різних ступенів тяжкості госпіталізували.

Слідчі кваліфікували подію, попередньо, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.

Поліцейські звертаються до громадян, які стали свідками або володіють будь-якою інформацією про обставини вказаної дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефонами: 068-733-12-82 або 102.

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