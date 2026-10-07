6 жовтня відбулася офіційна передача чотирьох нових спеціалізованих автомобілів на базі Renault Duster від Миколаївської обласної військової адміністрації для офіцерів-рятувальників громад.

Як повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, на захід завітали виконувач обов’язків начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов, заступник начальника Миколаївської ОВА Валентин Гайдаржи, начальник Головного управління ДСНС України у Миколаївській області Андрій Машаро та представники територіальних громад.

Рятувальникам вручили ключі та сертифікати на нові автівки, які допоможуть стати ще мобільнішими, оперативніше реагувати на пожежі, надзвичайні події, проводити профілактичну роботу безпосередньо у громадах.

Відтепер додатково підсилено роботу офіцерів-рятувальників у:

– Костянтинівській, Сухоєланецькій, Новоодеській ТГ Миколаївського району;

– Прибузькій ТГ Вознесенського району;

– Баштанській ТГ Баштанського району.

Як повідомляло Інше ТВ, Миколаївщина отримала від Нижньої Саксонії 13 одиниць техніки для громад (ФОТО)