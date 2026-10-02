Подія сталась пізно ввечері 10 вересня по вулиці Гетьмана Мазепи у Первомайську. Про займання мотоцикла поліцію повідомили власники будинку, неподалік якого він був припаркований.

На місце події прибули слідчо-оперативна група райвідділу поліції та рятувальники, які ліквідували пожежу. У ході огляду місця злочину поліцейські задокументували пошкодження мотоцикла та вилучили фрагменти горіння з іншими речовими доказами.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, в ході проведення оперативно-розшукових заходів слідчі та оперативники Первомайського райвідділу поліції, у тому числі за допомогою записів з відеокамер, що під’єднані до підсистеми «Безпечне місто», встановили, що до злочину причетний 31-річний військовослужбовець, який самовільно залишив військову частину та раніше вже неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців.

У ході санкціонованого обшуку за місцем мешкання фігуранта поліцейські вилучили особисті та інші речі, що мають доказове значення, та направили їх на експертні дослідження.

Нині слідчі на підставі зібраних доказів та за результатами низки проведених експертиз за процесуального керівництва спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. За умисне пошкодження майна шляхом підпалу йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини вчинення злочину, мотиви підпалу та можливу причетність інших осіб до вчинення злочину.

Триває досудове розслідування.

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