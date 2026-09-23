У Миколаївській області зареєстровано першій цієї осені випадок отруєння грибами.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Сталося це в Первомайському районі. Після вживання зібраних грибів жінка 1967 року народження потрапила до лікарні у тяжкому стані. Про це рятувальникам повідомили медики.

Цей випадок вкотре доводить: навіть якщо гриб здається знайомим і безпечним, помилка може мати серйозні наслідки. Тому головне правило грибника — не брати те, у чому немає повної впевненості.

Рятувальники нагадують: не слід збирати невідомі або сумнівні гриби. Не кладіть до кошика надто молоді, старі, пошкоджені чи червиві екземпляри. Не збирайте гриби біля автомобільних доріг, промислових підприємств та інших забруднених територій — вони здатні накопичувати шкідливі речовини, зокрема важкі метали.

Не варто також перевіряти гриб «на смак». Сирі гриби куштувати категорично не рекомендується. А вже вдома весь зібраний урожай потрібно ще раз уважно перебрати. Якщо хоча б один гриб викликає сумнів — краще його викинути.

Отруєння може проявитися не одразу. Серед можливих симптомів — нудота, блювання, різкий біль у животі, діарея, запаморочення, слабкість, задуха, судоми, порушення свідомості та галюцинації. Симптоми можуть з’явитися як через короткий час після вживання грибів, так і через декілька днів — залежно від виду токсину.

«Тихе полювання» тому й має таку назву, що не потребує поспіху. І в цьому випадку поспішати справді не варто: краще залишити незнайомий гриб у лісі, ніж ризикувати здоров’ям заради повного кошика.

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