Троє людей постраждали внаслідок ворожої атаки по портовій інфраструктурі Миколаївського району сьогодні, 9 вересня, у першій половині дня.

Про це повідомив в.о. начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов, передає Інше ТВ.

Постраждалі – чоловіки 28, 46 та 48 років. Усіх госпіталізували. Двоє чоловіків 28 та 46 років перебувають у тяжкому стані. Стан 48-річного чоловіка – середньої тяжкості.

Медики надають їм усю необхідну допомогу.

росія продовжує бити по нашій інфраструктурі та наражати на небезпеку людей, які просто виконують свою роботу.

Як повідомляло Інше ТВ, Миколаїв атакували «Іскандери», «Бандеролі», «шахеди» та КАБи. Кількість постраждалих збільшилася до 6 – Решетілов (ВІДЕО)