5 вересня на Миколаївщині відбувся масштабний форум TILIGUL CONNECT 2026, у межах якого відбулося підписання меморандуму про створення крафтового кластеру «Mykolaiv Origin».

Участь у TILIGUL CONNECT 2026, організатором якого виступила Миколаївська ОВА за фінансової підтримки уряду Данії та за сприяння Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні, взяли підприємці-крафтовики і представники місцевої влади, а також поважні гості – Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Данія в Україні Томас Лунд-Серенсен, Постійний Представник ПРООН в Україні Ауке Лотсма, керівник Офісу Посольства Королівства Данія в Миколаєві Якоб Хансен, перший заступник Міністра у справах ветеранів України Сергій Рекун, народні депутати України Олександр Гайду та Максим Дирдін, ректор Миколаївського національного аграрного університету В’ячеслав Шебанін, представники громад, бізнесу, міжнародних організацій та громадського сектору.

Відкриваючи форум, який відбувся напередодні Дня підприємця, в.о. начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов подякував підприємцям, які навіть у військовий час продовжують працювати на Миколаївщині, створюють нові робочі місця. Він відзначив, що, починаючи з 2022 року, на Миколаївщину повернулися або переїхали 1175 підприємців та суб’єктів підприємницької діяльності.

Участь у підписанні меморандуму про створення крафтового кластеру «Mykolaiv Origin» взяли в.о. начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов, голова Миколаївської облради Антон Табунщик, керівник ВГО «Українська асоціація центрів підтримки бізнесу» Артем Ващиленко та ректор Миколаївського НАУ В’ячеслав Шебанін.

Крім цього, у межах форуму також відбулася церемонія нагородження підприємців Миколаївщини з нагоди Дня підприємця.

Як повідомляло Інше ТВ, Тут був навіть мед замінованих полів – у Миколаєві втретє відбувся Форум-ярмарок крафтового виробництва (ФОТО)