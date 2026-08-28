27 серпня та в ніч проти 28 серпня на території Миколаївщини зареєстровано п’ять пожеж, дві з яких виникли внаслідок бойових дій.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Через дронові атаки у Снігурівській громаді загорілося складське приміщення сільськогосподарського підприємства.

У селі Олександрівка Горохівської громади внаслідок ворожої атаки горіли дах літньої кухні та легковий автомобіль. Також пошкоджено житловий будинок та ще один автомобіль.

Ще дві пожежі сталися на території приватних домоволодінь. У селах Софіївка Мигіївської громади Первомайського району та Цвіткове Прибузької громади Вознесенського району горіли скирти сіна з урожаєм 2026 року. Площа кожної пожежі склала 50 кв. м.

У Новій Одесі рятувальники також ліквідували займання сухої трави та сміття.

Підрозділи ДСНС забезпечили реагування на всі повідомлення. Загалом від Служби залучалися 12 рятувальників та 4 одиниці спеціальної техніки, а також підрозділи місцевої пожежної охорони сіл Софіївка та Горохівка.

Як повідомляло Інше ТВ, На одній із 9 пожеж за позаминулу добу на Миколаївщині постраждав чоловік