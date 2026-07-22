На участь у конкурсі із визначення суб’єкта сортування відходів у м.Миколаєві подалася лише одна компанія. Її пропозицію розглянули за всіма затвердженими критеріями, яких дев’ять.

За результатами оцінювання претендент не набрав необхідної кількості балів, щоб бути визначеним переможцем.

Про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, передає Інше ТВ.

«Рішення ухвалював конкурсний комітет, до складу якого увійшли представники міської ради, обласної військової адміністрації, профільних служб, правоохоронних органів (без права голосу), підприємства-надавача послуг із управління відходами та громадськості. Засідання проходило відкрито, за участі журналістів», – зазначив мер і додав, що найближчим часом буде оголошено новий конкурс.

Як повідомляло Інше ТВ, у серпні 2025 року міськрада Миколаєва не затвердила результати конкурсу на сортування сміття – мер казав, що це через «телеграм-помийки». На початку червня 2026 року в Миколаєві оголосили повторний конкурс на сортування сміття.