Декілька годин тому росіяни атакували ударними БпЛА типу «Shahed» сільськогосподарське підприємство у Новобузькій громаді.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Внаслідок атаки загинув 67-річний чоловік. Також поранення отримав 65-річний чоловік. Його госпіталізували, стан – важкий.

Пошкоджено складські приміщення та автомобільну техніку.

Нагадаємо, що вранці російські загарбники атакували портову інфраструктуру у Миколаївському районі. Чоловік, що був поранений внаслідок атаки, помер у лікарні.