Фахівцями Головного управління ДПС у Миколаївській області у червні поточного року відпрацьовано продуктову мережу супермаркетів, яка здійснює реалізацію алкогольних напоїв та продуктів харчування на території Миколаївської області.

У ході перевірок виявлено, що при продажу алкоголю споживачам не видавалися розрахункові документи встановленої форми і змісту. Крім того, алкогольні напої реалізовувалися без наявності обов’язкового реквізиту – марки акцизного податку.

За підсумками перевірок до суб’єкта господарювання застосовано фінансові санкції у розмірі понад 6,6 млн гривень.

Закликаємо підприємців дотримуватися норм податкового законодавства, адже лише належний рівень правової культури та свідомості під час організації господарської діяльності допоможе уникнути негативних наслідків.

Акцентуємо увагу, що податковий контроль ДПС здійснює з урахуванням рішення РНБО про запровадження правових і організаційних заходів щодо мораторію на безпідставні перевірки та втручання державних органів у діяльність бізнесу, та виключно на підставі ризик-орієнтованого підходу і за наявності високих ступенів ризику.

Головне управління ДПС у Миколаївській області