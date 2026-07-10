8 липня державні інспектори Пункту екологічного контролю №2 під час патрулювання території неподалік села Кримка Кам’яномостівської територіальної громади Первомайського району Миколаївської області виявили незаконну вирубку дерев.

У межах полезахисної лісової смуги невідомі особи зрубали 16 живоростучих дубів. Діаметр зрізаних дерев становив від 26 до 53 сантиметрів, повідомили в Держекоінспекції Південно-Західного округу, передає Інше ТВ.

Інспектори провели розрахунок розміру шкоди відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.07.2008 №665 «Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу».

Сума збитків, заподіяних державі внаслідок незаконної порубки, перевищує 300 тисяч гривень.

Оскільки у діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 246 Кримінального кодексу України, Інспекція направила повідомлення про злочин до Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області.

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