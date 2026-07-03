Прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва встановлено, що одним з підрядників з метою уникнення відповідальності за порушення строків виконання робіт, передбачених договором про закупівлю, ініційовано укладання додаткової угоди про продовження таких строків на три місяці, без наявності підстав, передбачених законом.

Внаслідок цього передбачені договором роботи з ремонту житлового будинку у місті Миколаєві, що постраждав внаслідок збройної агресії рф, не виконані у визначений договором строк.

Однак, як повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі, органом місцевого самоврядування штрафні санкції до підрядника не застосовано, у зв’язку з чим прокурор звернувся до суду за захистом інтересів територіальної громади шляхом визнання зазначеної додаткової угоди недійсною та стягнення близько 1 млн грн до бюджету.

Наразі судовий розгляд триває.

Як повідомляло Інше ТВ, Прокуратура через суд хоче стягнути з підрядника майже 2 млн.грн. штрафу за несвоєчасний ремонт укриття однієї з лікарень Миколаєва