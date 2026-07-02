Відповідно до Розпорядження Президента України від 2 липня 2026 року №79/2026-рп начальником Снігурівської міської військової адміністрації Баштанського району Миколаївської області призначено Олександра Миколайовича Павлова.

Розпорядження набрало чинності з дня його опублікування.



Як додав начальник Миколаївської ОВА, що Олександр Павлов – ветеран, працював фахівцем із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб у Снігурівській громаді.



Як повідомляло Інше ТВ, У Миколаївській області створено Південноукраїнську міську військову адміністрацію – її очолив Іван Кухта