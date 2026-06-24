Головне управління ДПС у Миколаївській області повідомляє, що упродовж січня – травня 2026 року до зведеного бюджету забезпечено екологічного податку у сумі 29 млн гривень.

Зокрема до державного бюджету надійшло 18,7 млн грн екологічного податку, до місцевих бюджетів – 10,3 млн гривень.

Екологічний податок є важливим джерелом наповнення бюджетів та одним із дієвих економічних механізмів охорони навколишнього природного середовища. Кошти від його сплати спрямовуються на фінансування природоохоронних заходів, реалізацію екологічних програм та підтримку екологічної безпеки територій.

Нагадуємо, що відповідно до Податкового кодексу України екологічний податок сплачують суб’єкти господарювання, які здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти, розміщують відходи або утворюють радіоактивні відходи. Порядок зарахування та розподілу надходжень екологічного податку між державним і місцевими бюджетами визначено Бюджетним кодексом України.

Податкова служба Миколаївщини дякує платникам за відповідальне виконання податкових зобов’язань та сумлінну сплату податків, що сприяє наповненню бюджетів і забезпечує фінансову основу для реалізації важливих екологічних та соціально-економічних проєктів регіону.