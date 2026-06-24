Дорожні підряди на мільярди гривень і майже 244 млн грн податків, які так і не дійшли до бюджету, викрили у Генпрокуратурі.



Коли компанія працює за державні кошти, вона має чесно сплачувати податки державі. Це базове правило. І жодні схеми чи «податкові оптимізації» його не скасовують.



Прокурори спільно з правоохоронцями викрили схему ухилення від сплати ПДВ у дорожньо-будівельній сфері.



За даними слідства, п’ять підприємств, пов’язаних із бенефіціаром великої дорожньо-будівельної компанії, упродовж 2020-2023 років оформили нібито закупівлю бітуму, щебеню та інших будівельних матеріалів на понад 1,1 млрд грн.



Фактично цих поставок не було.



На папері постачальники продавали матеріали для ремонту доріг. Насправді ж займалися зовсім іншою діяльністю та торгували продуктами харчування, взуттям, шинами й арматурою.



Саме на підставі таких фіктивних операцій формувався податковий кредит, який дозволяв суттєво зменшувати податкові зобов’язання.



У результаті бюджет недоотримав понад 243,8 млн грн.



Окремо встановлено, що ці ж підприємства проводили з головною дорожньо-будівельною компанією операції на понад 4,3 млрд грн, змішуючи реальні поставки з «паперовими». Так фіктивні документи вбудовувалися у реальний господарський обіг і створювали видимість законності.



Факт умисного ухилення від сплати податків підтверджено податковими перевірками та висновками судових експертиз.



Одному з керівників підприємств уже заочно повідомлено про підозру. За місцем його проживання проведено обшук.



Ще двоє фігурантів перебувають за кордоном. Вживаємо заходів для їх притягнення до відповідальності.



-Я неодноразово говорив на зустрічах із бізнесом: прокуратура не ворог бізнесу. Ми зацікавлені в тому, щоб підприємці працювали, створювали робочі місця та розвивали економіку. Але є принципова межа, – зазначив генпрокурор Кравченко.



Якщо компанія отримує мільярдні державні підряди, а потім через фіктивні операції виводить з-під оподаткування сотні мільйонів гривень, то це вже не бізнес. Це обман держави та всіх платників податків.



Майже 244 млн грн – це кошти на оборону, безпеку, лікарні, школи та відновлення країни.



Переконаний: за такі дії має наставати відповідальність незалежно від масштабів бізнесу, посад чи зв’язків.



Слідство триває.