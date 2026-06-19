Військовослужбовці 123-ї окремої бригади територіальної оборони продовжують інженерне облаштування узбережжя Чорного моря.

Як повідомляється на фейсбук-сторінці бригади, вздовж берегової смуги встановлюються бетонні тетраподи, які створюють ефективні перешкоди для висадки десанту та ускладнюють просування техніки з моря. Доповнюють систему оборони загородження з колючого дроту — «Єгоза» та «путанка», що разом формують багаторівневий захист узбережжя.

Військовослужбовці вкотре нагадують: прибережна смуга та акваторія залишаються небезпечними. Через мінну загрозу та ризик появи дрейфуючих боєприпасів перебування цивільних на узбережжі суворо заборонене. Роботи з посилення берегової оборони тривають безперервно, адже сьогодні кожен метр укріпленого узбережжя — це додатковий внесок у безпеку Миколаївщини та всієї України.

Як повідомляло Інше ТВ, Миколаївські тероборонівці показали, як Коблевське узбережжя перетворюється на лінію захисту (ФОТО)