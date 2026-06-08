У Миколаєві відкрили виставку “Кринки. Не забути. Не пробачити”, присвячену безвісти зниклим українським військовослужбовцям, які виконували бойові завдання на лівому березі Херсонщини. В експозиції представили понад 200 портретів захисників.

Про це повідомляє «Суспільне Миколаїв».

Портрети військових надруковані на стязі довжиною в усю стіну виставкової зали. Експозицію створили представники ГО “Кринки. Шлях до дому”. Також відвідувачі можуть побачити інсталяції — човен із берцями та веслами, а також “Дерево надії” з іменними жетонами захисників.

За словами співорганізаторки Олени Доротяк, експозицію присвятили військовослужбовцям, які брали участь в операції у Кринках.

“Ця операція розпочалась в жовтні 2023 року і тривала до 2024 року. За цей час, на жаль, велика кількість зниклих безвісти. Але наша громадська організація має надію на повернення кожного захисника”, — говорить Олена.

Під час відкриття рідні військових, які вважаються безвісти зниклими, розповідали свої історії. Серед них — Тетяна, мати військовослужбовця, який виконував бойові завдання у Кринках. Понад два роки родина не мала інформації про його долю.

“Інформації про нього не було. Ніхто нічого не знав. Я сподівалася, що він в полоні. Але вийшло, що 16 січня 2026 року мені зателефонував слідчий і сказав, що збіг по ДНК”.

За словами Олени Доротяк, Миколаїв став першим містом, де представили виставку. Відвідати експозицію у Миколаївському міському палаці культури і мистецтв можна до 14 червня включно.

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