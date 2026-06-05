2 червня 2026 року під час проведення рейдового заходу з контролю за дотриманням вимог природоохоронного законодавства державними інспекторами виявлено факт розміщення побічних продуктів тваринного походження на земельній ділянці в межах Корабельного району міста Миколаєва.

Про це повідомили в Держекоінспекції Південно-Західного округу, передає Інше ТВ.

На місці зафіксовано наявність перегною, нутрощів вбитих тварин, а також черепів і копит великої рогатої худоби.

У ході обстеження спеціалістами відібрано проби ґрунту та проведено заміри забрудненої земельної ділянки. Загальна площа забруднення становить 400 м².

Після отримання результатів лабораторних досліджень Державною екологічною інспекцією будуть вжиті відповідні заходи реагування згідно з вимогами чинного законодавства.

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