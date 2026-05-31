Шестеро осіб зазнали травм, у тому числі діти – поліцейські встановлюють обставини ДТП у Вознесенському районі за участі позашляховика, який впав з моста в воду.

Сьогодні, 31 травня, приблизно о 12:50 у с. Воронівка Вознесенського району автомобіль Mitsubishi Pajero Sport, за попередніми даними, за кермом якого перебував 19-річний хлопець, не впоравшись із керуванням, допустив виїзд за межі мосту з подальшим падінням автомобіля у воду.

Внаслідок ДТП пасажири, які перебували у салоні авто – п’ятеро дітей 9, 11, 12 та 15 років, 40-річний чоловік та ймовірний керманич із тілесними ушкодженнями різних ступенів тяжкості були доставлені до медичного закладу для обстеження.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини та причини автопригоди.

У ході подальшої перевірки можлива додаткова кваліфікація події.

Поліцейські просять громадян, які стали свідками або володіють будь-якою інформацією про обставини вказаної ДТП, звернутися за телефоном: 068-733-12-82 або 102.