В останні дні через опади фахівці КП «ЕЛУ Автодоріг» зосередили основні зусилля на роботі зі зливовою мережею міста. Очищення дощоприймачів – це запорука того, щоб вода швидко відводилась з доріг і не створювала аварійних ситуацій, повідомили у Миколаївській міськраді.

Основні роботи виконали на таких ділянках:

Перехрестя вул. Марка Кропивницького та вул. Захисників Миколаєва

Проспект Центральний (в тому числі район Дормашини, колектор №4 – перевіряли роботу).

Вулиці: Адміральська, Велика Морська, Спаська, Шевченка, Вадима Благовісного, Героїв Рятувальників, Космонавтів, Соборна, Аркасівська, Новозаводська.

Санаторій «Дубки», Нагірна, Спортивна, Бузника, Лазурна, Київська, Веселинівська (Варварівка – прибирання дощоприймача + демонтаж проваленої решітки)

Проспект Богоявленський (зупинка Заводоуправління) та інші ділянки.

Під час опадів на решітках швидко накопичується сміття, бруд і листя. Якщо вода застоюється на дорогах, вона поступово руйнує асфальт, проникаючи в тріщини і прискорюючи знос покриття. Саме тому регулярне очищення зливової системи – це важлива профілактична робота, яка допомагає зберегти дороги в кращому стані.

Водіїв та пішоходів просять бути уважними поблизу місць проведення робіт.

